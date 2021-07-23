Очікування напередодні бою

Ентоні Джошуа 25 вересня на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем зустрінеться з Олександром Усиком. Напередодні поєдинку британець пригадав перемоги на Олімпіаді-2012 у Лондоні.

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Ми з Усиком обидва перемогли на Олімпіаді в Лондоні. Я прийшов до цього за короткий проміжок часу. З моменту мого приходу до зали до поїздки на Олімпійські ігри і перемоги там пройшло 3,5 роки. В Усика була тривала любительська кар'єра, він також виграв золоту медаль,

– сказав Джошуа.

Відзначив британський боксер і їх шлях у професіоналах та місце, де відбуватиметься протистояння. Ентоні заявив, що найкращі зустрічаються на вершині: "У професіоналах ми пішли по однаковій траєкторії. Це свідчить про те, що енергійні люди завжди зустрічаються на вершині. Як кажуть, залишаються тільки кращі з кращих, тому ми і будемо битися на цьому феноменальному стадіоні".

Похвала від Джошуа

Чемпіон світу похвалив українця та назвав його чудовим претендентом на титул.

Усик – чудовий претендент на титул в суперважкій вазі. Хоча він був чемпіоном світу в першому важкому дивізіоні, але Усик – хороший суперник і в хевівейті. Я маю намір виконати хорошу роботу і залагодити свої справи, оскільки дивлюся в бік інших речей,

– зазначив Джошуа.