Потенциальный соперник Усика

Джо Джойс провел 12-раундовый бой против француза камерунского происхождения Карлоса Такама. Однако поединок длился лишь половину из всех возможных раундов.

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Британец считался фаворитом противостояния и доказал свой статус на ринге. С первых секунд Такам выглядел довольно неплохо, но продержался француз всего 6 раундов.

Джо набросился на соперника с серией мощных ударов. Было видно, что соперник сдерживает атаки на волевых. После комбинации ударов рефери решил остановить избиение, сигнализировав о победе Джойса. Хотя Такам размахивал руками, показывав, что он не понимает, почему судья не дал продолжить бой.

Джойс праздновал победу техническим нокаутом. Эта победа стала 13-й для британского боксера, который защитил титулы чемпиона по версиям WBC Silver и WBO International, а также Британского Содружества в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Видео нокаута в бою Джойс – Такам

"Мне нужен кто-то из них"

После поединка боксер из Великобритании в интервью BT Sport заговорил о бое с победителем. Об этом сообщил Sky Sports.

Мне нужен Джошуа или Усик. Мне больше не нужны тесты. Я начал с глубин и иду по стабильной траектории,

– сказал Джойс.

Ранее сообщалось, что промоутер британца Фрэнк Уоррен пообещал клиенту новый бой. Джойс будет первым претендентом на поединок с победителем противостояния Александр Усик – Энтони Джошуа.