Потенційний суперник Усика
Джо Джойс провів 12-раундовий бій проти француза камерунського походження Карлоса Такама. Однак поєдинок тривав лише половину з усіх можливих раундів.
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Британець вважався фаворитом протистояння та довів свій статус на ринзі. З перших секунд Такам виглядав доволі непогано, але протримався француз лише 6 раундів.
- Джойс святкував перемогу технічним нокаутом. Ця звитяга стала 13-ю для британського боксера, який захистив титули чемпіона за версіями WBC Silver і WBO International, а також Британської Співдружності у суперважкій вазі (понад 90,7 кг).
Відео нокауту у бою Джойс – Такам
"Мені потрібен хтось із них"
Після поєдинку боксер з Великої Британії у інтерв'ю BT Sport заговорив про бій з переможцем. Про це повідомив Sky Sports.
Мені потрібен Джошуа або Усик. Мені більше не потрібні тести. Я почав із глибин та йду за стабільною траєкторією,
– сказав Джойс.
- Раніше повідомлялось, що промоутер британця Френк Воррен пообіцяв клієнту новий бій. Джойс буде першим претендентом на поєдинок із переможцем протистояння Олександр Усик – Ентоні Джошуа.