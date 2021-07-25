Потенційний суперник Усика

Джо Джойс провів 12-раундовий бій проти француза камерунського походження Карлоса Такама. Однак поєдинок тривав лише половину з усіх можливих раундів.

Варте уваги Усик – чудовий претендент на титул, – Джошуа похвалив українця перед боєм

Британець вважався фаворитом протистояння та довів свій статус на ринзі. З перших секунд Такам виглядав доволі непогано, але протримався француз лише 6 раундів.

  • Джойс святкував перемогу технічним нокаутом. Ця звитяга стала 13-ю для британського боксера, який захистив титули чемпіона за версіями WBC Silver і WBO International, а також Британської Співдружності у суперважкій вазі (понад 90,7 кг).

Відео нокауту у бою Джойс – Такам

"Мені потрібен хтось із них"

Після поєдинку боксер з Великої Британії у інтерв'ю BT Sport заговорив про бій з переможцем. Про це повідомив Sky Sports.

Мені потрібен Джошуа або Усик. Мені більше не потрібні тести. Я почав із глибин та йду за стабільною траєкторією,
– сказав Джойс.

  • Раніше повідомлялось, що промоутер британця Френк Воррен пообіцяв клієнту новий бій. Джойс буде першим претендентом на поєдинок із переможцем протистояння Олександр Усик – Ентоні Джошуа.