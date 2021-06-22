Джошуа запросив у свою команду "двійника Усика" перед боєм з українцем: хто він такий

Володар титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) запросив у тренувальний табір ірландця Томаса Карті (27-24, 0 КО) для наслідування стилю майбутнього суперника Олександра Усика.

Боксер уже працював в таборі Дерека Чісори (32-11, 23 КО), якому також допомагав готуватися до бою проти Усика. Карті поділився враженнями від тренувань з Джошуа.

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"Ніякого его. Спаринг – просто спаринг. Ніхто нічого такого собі від мене не вимагає. Я легкий на ногах лівша, багато рухаюся, так що природно копіюю Усика", – сказав він.

Хто такий Томас Карті?

Знайти двійника Усика – завдання важке, практично нездійсненне. Лівшів-важковаговиків, настільки хороших в русі, напевно, і зовсім більше не існує. Але Карті – максимально схожа копія Усика. І головне, що в таборі Джошуа він готовий викладатися по-максимуму.

У професіоналах 25-річний ірландець провів тільки один бій. В кінці травня він переміг рішенням суддів Річарда Пхакадзе в чотирираундовому поєдинку. Аматорська кар'єра Карті була не дуже успішною – 27 перемог при 24-х поразках, одна з яких нокаутом.

Звичайно ж, для боксера такого рівня запрошення до тренувального табору чемпіона світу – велика честь і величезна можливість для професійного росту. Скромний ірландський хлопець впевнений, що це навіть краще, ніж його дебют у професіоналах.

Що відомо про бій Джошуа – Усик