Джошуа відпрацьовує на тренуванні прийоми з ММА перед боєм з Усиком: відео
11 липня 2021 , 12:20Читать новость на русском
Джерело:твітер Аріеля Хельвані
Перед кожним своїм боєм Ентоні Джошуа відправляється до іспанської Марбельї, для того, щоб перед стартом виснажливого тренувального табору трохи насолодитися сонцем і потренуватися в розслабленому режимі.
Журналіст Аріель Хельвані опублікував на своїй сторінці в твітерв відео, як Джошуа вже працює в стилі ММА. Традиційні удари з обох рук британець чергував з ударами ногами і колінами.
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Цікаво, що на лапах під час цього тренування з Джошуа працював колишній боєць UC Люк Барнатт.
Усик – Джошуа: перед боєм
- Бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа запланований на 25 вересня і зможе пройти при глядачах.
- Усик претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.
- У попередньому бою Усик здолав Дерека Чісору. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва. Обидва боксери – олімпійські чемпіони 2012 року.