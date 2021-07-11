Журналист Ариэль Хельвани опубликовал на своей странице в твиттер видео, как Джошуа уже работает в стиле ММА. Традиционные удары с обеих рук британец чередовал с ударами ногами и коленями.

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Интересно, что на лапах во время этой тренировки с Джошуа работал бывший боец UC Люк Барнатт.

Усик – Джошуа: перед боем