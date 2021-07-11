Журналист Ариэль Хельвани опубликовал на своей странице в твиттер видео, как Джошуа уже работает в стиле ММА. Традиционные удары с обеих рук британец чередовал с ударами ногами и коленями.
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Интересно, что на лапах во время этой тренировки с Джошуа работал бывший боец UC Люк Барнатт.
Усик – Джошуа: перед боем
- Бой Александра Усика и Энтони Джошуа запланирован на 25 сентября и сможет пройти при зрителях.
- Усик претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. Промоутер Эдди Хирн заявил, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.
- В предыдущем бою Усик одолел Дерека Чисору. Зато Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева. Оба боксера – олимпийские чемпионы 2012 года.