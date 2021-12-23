Джошуа робив все під дудку Усика, – російський боксер поділився очікуваннями щодо реваншу

Російський боксер Дмитро Бівол поділився своїми думками щодо поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Також він розповів, хто може перемогти в майбутньому протистоянні.

Бівол: Усик повинен виграти

Російський боксер зазначив, що спершу не вірив у перемогу українського боксера. За його словами, в Джошуа було більше переваг.

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"Джошуа у мене був лідером, тому що він удома, фізично сильніший і він теж рухливий, у нього достатньо швидкості. Мене здивувало в Усика те, як він налаштувався на цей бій. Дуже сподобався настрій, з яким він вийшов. Щойно розпочався поєдинок, була помітна колосальна різниця у досвіді боїв між Джошуа та Усиком", – сказав чемпіон світу.

Росіянин наголосив, що Олександр задав свій ритм з самого початку поєдинку.

Олександр нав'язав йому своє, а Ентоні все робив під дудку Усика. Джошуа стояв, ходив-ходив, прицілювався – це те, що було потрібно. Він намагався з ним боксувати. Загалом, усі карти були на боці Усика, – Бівол.

Щодо майбутнього реваншу, то російський боксер переконаний, що сильнішим буде українець.

"У реванші я думатиму по-іншому – що Усик повинен виграти, а не Джошуа, як я вважав перед першим боєм. Думаю, що все буде на боці Усика", – наголосив боксер.

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