Вже у цю суботу, 12 грудня, Ентоні Джошуа вийде на ринг з Кубратом Пулєвим. Перед боєм боксери провели відкриті тренування.

Вже зовсім мало часу залишилось до спекотного шоу Джошуа – Пулєв у Лондоні. Напередодні боксери провели відкриті тренування, які стали останньою крапкою у підготовці до поєдинку повідомляє Boxingscene.com.

Цікаво Чи захистить Ентоні Джошуа титули в бою з Кубратом Пулєвим: анонс гарячого двобою

Відкриті тренування

Увага українських прихильників боксу буде прикута до цього бою. Переможець поєдинку повинен провести захист титулу WBO проти українця Олександра Усика.

У грудні 2019-го року Джошуа переміг Енді Руїса та повернув втрачені титули. Британця зобов'язали провести захист поясу IBF. А головним претендентом був якраз болгарин.

Бій між Джошуа та Пулєвим мав відбутись ще у 2017 році. Але за два тижні до поєдинку Кубрат заявив, що не вийде на ринг через травму та відмовився від сутички. Тепер ця друга спроба вийти на ринг буде вдалою.

Обидва боксери здорові та вже завершили підготовку до шоу.













Відкриті тренування Джошуа та Пулєва / Фото: Boxingscene.com