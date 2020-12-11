Вже у суботу, 12 грудня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа проведе захист поясів проти Кубрата Пулєва. Британець зізнався, що на нього чекає складний поєдинок, але він воліє лише перемоги.

Ентоні Джошуа готовий провести на ринзі всі 12 раундів з Кубратом Пулєвим. Про свої очікуваннями від бою британець розповів на пресконференції.

Цікаво Чи захистить Ентоні Джошуа титули в бою з Кубратом Пулєвим: анонс гарячого двобою

Очікування Джошуа

"Я вийду на бій та буду пропускати удари, суперник теж буде це робити. Виживе лише один з нас. Я просто буду зосереджений на супернику. Ніякої неповаги до вболівальників, які відвідають поєдинок, не буде. Але у мене є серйозна робота, тому повинен її зробити. Я впевнений у своїй перемозі", – заявив Джошуа.

Перевагою боксера з Великої Британії буде те, що він знає свого суперника вже не перший рік. Ентоні їздив у тренувальний табір Володимира Кличка, коли той готувався до бою з Пулєвим. Тому Джошуа повністю усвідомлює, як потрібно себе поводити на ринзі, що здобути потрібний результат.

Бій Джошуа – Пулєв відбудеться у Лондоні. боксери вже провели відкриті тренування та дуель поглядів.



Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв / Порівняльна інфографіка 24 каналу