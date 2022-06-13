Новий контракт британського боксера

Ексчемпіон світу незабаром підпише багаторічну угоду зі стрімінговим сервісом DAZN. Про це інформує Telegraph Sport.

До речі Промоутер Джошуа розповів про розподіл гонорару у реванші проти Усика

Угода буде розрахована на тривалий термін та в ній буде прописано проведення по 2 поєдинки на рік.

Гроша винагорода поки що не розголошується. Проте відомо, що британець заробить сотні мільйонів доларів за цим контрактом протягом найближчих 3-5 років.

Перший бій з DAZN буде проти чемпіона Олександра Усика. Він буде транслюватися за системою PPV.

Раніше Джошуа мав контракт зі Sky Sports.

Усик – Джошуа: головне про реванш