Новий контракт британського боксера
Ексчемпіон світу незабаром підпише багаторічну угоду зі стрімінговим сервісом DAZN. Про це інформує Telegraph Sport.
До речі Промоутер Джошуа розповів про розподіл гонорару у реванші проти Усика
Угода буде розрахована на тривалий термін та в ній буде прописано проведення по 2 поєдинки на рік.
Гроша винагорода поки що не розголошується. Проте відомо, що британець заробить сотні мільйонів доларів за цим контрактом протягом найближчих 3-5 років.
Перший бій з DAZN буде проти чемпіона Олександра Усика. Він буде транслюватися за системою PPV.
Раніше Джошуа мав контракт зі Sky Sports.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- У першому протистоянні у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
- У перші дні повномасштабної війни Усик вступив до територіальної оборони Київщини. Згодом Олександр прийняв рішення виїхати з України, аби підготуватися до реваншу проти Джошуа.
- Менеджер українського боксера запевняє, що Олександра Усик все чудово, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO буде готовий на всі 100% до реваншу проти Ентоні Джошуа.
- Раніше повідомлялося, що бій відбудеться 23 липня. Проте реванш може бути перенесений на один або два тижні. Все через те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.
- Новою датою поєдинку може бути 20 серпня. Зате організатори визначилися з місцем поєдинку, він відбудеться у Саудівській Аравії.