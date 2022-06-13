Новый контракт британского боксера

Экс-чемпион мира скоро подпишет многолетнее соглашение со стриминговым сервисом DAZN. Об этом сообщает Telegraph Sport.

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Соглашение будет рассчитано на длительный срок и в нем будет прописано проведение по 2 поединка в год.

Деньги вознаграждение пока не разглашаются. Однако известно, что британец заработает сотни миллионов долларов по этому контракту в течение ближайших 3-5 лет.

Первое сражение с DAZN будет против чемпиона Александра Усика. Он будет транслироваться по системе PPV.

Ранее у Джошуа был контракт со Sky Sports.

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