У Джошуа немає яєць, Усик зупинить його за 8 раундів, – Ф'юрі анонсував ганебну поразку Ентоні
Джерело:Bad Left Hook
Вже влітку 2022 року Олександр Усик та Ентоні Джошуа повернуться на ринг. Тайсон Ф'юрі вкотре висловив свою думку щодо реваншу між цими боксерами.
Ф'юрі: У нього далеко не найкращий двигун у світі
"Циганський король" вже не вперше виливає критику на свого земляка Ентоні Джошуа. Тайсон запевнив, що для того, щоб взяти реванш в Усика, потрібно тримати удар та мати два двигуни. За словами Ф'юрі, ні одного, ні іншого в Джошуа немає.
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Для тог, щоб йти вперед, чинити тиск, коли ти такий великий хлопець, як я і Джошуа, тобі потрібно мати два двигуни V12, чи не так? Ти також повинен мати здатність тримати удар і в тебе мають бути яйця, як Кінг-Конга. Нічого з перерахованого вище у Джошуа немає. У нього далеко не найкращий двигун у світі, немає жорсткості, немає яєць, як у Кінг-Конга,
– заявив Ф'юрі.
Раніше Ф'юрі просив Усик "надерти зад" Джошуа у реванші. На думку Тайсона, ця поразка поставить "хрест" на кар'єрі його земляка.
"У Джошуа має бути ідеальний план на бій"
Але і це не все, що потрібно Джошуа для реваншу. Також Ентоні та його тренер повинен створити ідеальний план на поєдинок проти українця. Чемпіон світу впевнений, що Олександр зупинить британця за 8 раундів.
Крім усього цього, у Джошуа має бути ідеальний план на бій, а просто поставити передню ногу вперед і атакувати, він не може, оскільки він не має мужності, рішучості та волі. У нього немає нічого, щоб перемогти Усика. Він зупинить Джошуа за 8 раундів,
– додав Тайсон.
Ф'юрі не буде битись з переможцем реваншу
- У боксерському колі ширяться чутки, що переможець другого бою Усик – Джошуа зможе повернути на ринг Тайсон. Ф'юрі після феєричної перемоги над Ділліаном Уайтом оголосив, що йде на пенсію.
- Сам "Циганський король" запевнив, що не збирається відновлювати кар'єру заради бою з переможцем реваншу.
- Усик та Джошуа вийдуть на ринг у серпні 2022 року у Саудівській Аравії. Хоча раніше йшла мова про липень. На розкрутку поєдинку треба час, тому бій був перенесений. Станом на 15 червня сторони офіційно не оголосили про підписання контракту про бій.
- Промоутер Джошуа, несподівано для усіх почав говорити про поразку свого підопічного. Едді Хірн заявив, що поразка від українця не буде для Ентоні катастрофою.