Ф'юрі: У нього далеко не найкращий двигун у світі

"Циганський король" вже не вперше виливає критику на свого земляка Ентоні Джошуа. Тайсон запевнив, що для того, щоб взяти реванш в Усика, потрібно тримати удар та мати два двигуни. За словами Ф'юрі, ні одного, ні іншого в Джошуа немає.

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Для тог, щоб йти вперед, чинити тиск, коли ти такий великий хлопець, як я і Джошуа, тобі потрібно мати два двигуни V12, чи не так? Ти також повинен мати здатність тримати удар і в тебе мають бути яйця, як Кінг-Конга. Нічого з перерахованого вище у Джошуа немає. У нього далеко не найкращий двигун у світі, немає жорсткості, немає яєць, як у Кінг-Конга,

– заявив Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі просив Усик "надерти зад" Джошуа у реванші. На думку Тайсона, ця поразка поставить "хрест" на кар'єрі його земляка.

"У Джошуа має бути ідеальний план на бій"

Але і це не все, що потрібно Джошуа для реваншу. Також Ентоні та його тренер повинен створити ідеальний план на поєдинок проти українця. Чемпіон світу впевнений, що Олександр зупинить британця за 8 раундів.

Крім усього цього, у Джошуа має бути ідеальний план на бій, а просто поставити передню ногу вперед і атакувати, він не може, оскільки він не має мужності, рішучості та волі. У нього немає нічого, щоб перемогти Усика. Він зупинить Джошуа за 8 раундів,

– додав Тайсон.

Ф'юрі не буде битись з переможцем реваншу