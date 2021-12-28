На відео показано, як британський боксер відпрацьовує швидкість удару у поєдинку із тінню. Ймовірно, сподівається перемогти українця у цьому компоненті.

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