На відео показано, як британський боксер відпрацьовує швидкість удару у поєдинку із тінню. Ймовірно, сподівається перемогти українця у цьому компоненті.
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Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- У вересні український боксер сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Відразу після поразки британець активував опцію про реванш.
- Усик неодноразово наголошував, що хотів би вийти на ринг за підтримки рідних трибун. Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Реванш має відбутися до 25 квітня 2022 року, але Джошуа вже розпочав підготовку до бою.