Джошуа не хвилює, де пройде реванш з Усиком, – промоутер британця

Промоутер Ентоні Джошуа заявив, що його підопічний не переймається тим, де буде проведено реванш з Олександром Усиком. За його словами, скоро розпочнеться планування поєдинку та стануть відомі всі деталі.

Бій може відбутися в Україні

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк називав три можливі місця проведення реваншу з Джошуа. Для майбутнього поєдинку розглядають Велику Британію, Україну та Близький Схід.

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Я думаю, що реванш пройде у Великій Британії. Перший їхній поєдинок на Tottenham Hotspur став неймовірною подією. Я хотів би це повторити чи провести бій на Wembley,

– сказав Хірн.

За словами промоутера, Джошуа не хвилює місце проведення майбутнього бою.

"Ми обов'язково обговоримо все це з промоутером Усика, Олександром Красюком, і, звичайно ж, варіанти в Україні та на Близькому Сході. Насправді я не думаю, що Джошуа хвилює, де пройде реванш. На нас чекає багато роботи, але ми скоро зберемося з Олександром і почнемо планувати бій", – заявив промоутер британця.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш