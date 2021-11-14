Усик і Ломаченко у рейтингу BoxRec

У рейтинг BoxRec, який формується автоматично завдяки статистиці боїв, 34-річний Олександр Усик перебуває на 4-у місці. До оновлення кримчанин був на 5-й позиції.

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Прогресу Усика в рейтингу посприяла перемога над Ентоні Джошуа. Наприкінці вересня українець несподівано побив Джошуа й став чемпіоном світу.

Усик утримує чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.

Також у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії Україну представив Василь Ломаченко. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях тільки на 30-й сходинці.

У 2021 році Ломаченко ефектно нокаутував Масайоші Накатані. Наприкінці року Ломаченко проведе бій проти Річарда Коммі.

Лідером рейтингу BoxRec залишається абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі. Мексиканець об'єднав усі титули завдяки перемозі проти Калеба Планта.

Топ-10 рейтингу P4P за версією BoxRec

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Геннадій Головкін (Казахстан)

3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

4. Олександр Усик (Україна)

5. Еррол Спенс (США)

6. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

7. Майріс Брієдіс (Латвія)

8. Каллум Сміт (Велика Британія)

9. Йорденіс Угас (Куба)

10. Джош Тейлор (Велика Британія)