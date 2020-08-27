Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа підлив масла у вогонь перед майбутнім протистоянням з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Джошуа назвав свій сценарій поєдинку, в якому він декласує Тайсона вже до середини бою.

В інтерв'ю Boxing Scene британець Джошуа заявив, що поважає свого 32-річного земляка, проте планує перемогти Ф'юрі за шість раундів.

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Я дуже поважаю цього хлопця, він – хороший сім'янин і боєць, але, з іншого боку, я хочу проломити йому череп. Перші 6 раундів – думаю, я впораюся з ним за цей час,

– сказав Джошуа.

Джошуа назвав свої переваги

Разом з тим, 30-річний олімпійський чемпіон 2012 року вважає, що його молодість є перевагою у протистоянні з непереможним Ф'юрі.

"Моя кар'єра коротша, тому я свіжіший. Я перебуваю в безодні довше, тому можу справлятися з тиском, і вірю, що впораюся з ним", – зазначив Джошуа.

Окрім того, Ентоні вважає себе сильнішим за американця Деонтея Уайлдера, якого Тайсон переміг у лютому 2020 році і став чемпіоном світу.

Джошуа – Ф'юрі: головне про бій

Нещодавно британські боксери підписали контракт на два поєдинки у 2021 році.

Втім, зустріч боксерів може не відбутися найближчим часом, адже на заваді стали офіційні претенденти.

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Ф'юрі має знову зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Бій може відбутися у грудні 2020 року.

Натомість у Джошуа запланований офіційний захист титулу IBF проти Пулєва та претендент на пояс WBO – Олександр Усик.