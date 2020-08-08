Усик – Джошуа: з'явилася дата поєдинку за титул чемпіона світу
Непереможний український боксер Олександр Усик уже в третьому поєдинку в рамках суперважкої ваги отримає шанс стати чемпіоном світу. Українець може отримати шанс завоювати титул WBO.
Усик вже влітку 2021 року може отримати бій проти 30-річного британця Ентоні Джошуа. Про це повідомляє Sky Sports.
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Бій Джошуа – Ф'юрі відкладається
Едді Хірн, промоутер Джошуа, не виключив, що Ентоні доведеться почекати з боями проти Тайсона Ф'юрі. Британці підписали контракт на два поєдинки у 2021 році.
Втім, Джошуа та Ф'юрі доведеться здолати обов'язкових претендентів.
Зокрема, WBC офіційно зобов'язала Тайсона у випадку перемогти над Деонтеєм Уайлдером провести захист поясу проти Ділліана Уайта.
Натомість Джошуа, за словами Хірна, спершу повинен провести бій проти Кубрата Пулєва у грудні. У разі перемоги Джошуа має провести захист титулу по лінії WBO проти Олександра Усика.
Ентоні вийде в ринг в грудні проти Пулєва. Потім у нього буде перерва до червня або липня 2021 року, тому що він впорається зі своїми зобов'язаннями щодо захисту титулів,
– сказав Хірн.
Чи отримає Усик бій з Джошуа
Хірн заявив, що Усик отримає право на бій за титул WBO, якщо переможе в наступному поєдинку Дерека Чісору.
Якщо Чісора не засмутить Усика, то Джошуа вже потрібно захищати титул проти Олександра,
– зазначив Хірн.
Бій Усика та Чісори мав відбутися 23 травня, але перенесений через карантин на невизначений термін.