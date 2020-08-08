Непереможний український боксер Олександр Усик уже в третьому поєдинку в рамках суперважкої ваги отримає шанс стати чемпіоном світу. Українець може отримати шанс завоювати титул WBO.

Усик вже влітку 2021 року може отримати бій проти 30-річного британця Ентоні Джошуа. Про це повідомляє Sky Sports.

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Бій Джошуа – Ф'юрі відкладається

Едді Хірн, промоутер Джошуа, не виключив, що Ентоні доведеться почекати з боями проти Тайсона Ф'юрі. Британці підписали контракт на два поєдинки у 2021 році.

Втім, Джошуа та Ф'юрі доведеться здолати обов'язкових претендентів.

Зокрема, WBC офіційно зобов'язала Тайсона у випадку перемогти над Деонтеєм Уайлдером провести захист поясу проти Ділліана Уайта.

Натомість Джошуа, за словами Хірна, спершу повинен провести бій проти Кубрата Пулєва у грудні. У разі перемоги Джошуа має провести захист титулу по лінії WBO проти Олександра Усика.

Ентоні вийде в ринг в грудні проти Пулєва. Потім у нього буде перерва до червня або липня 2021 року, тому що він впорається зі своїми зобов'язаннями щодо захисту титулів,

– сказав Хірн.

Чи отримає Усик бій з Джошуа

Хірн заявив, що Усик отримає право на бій за титул WBO, якщо переможе в наступному поєдинку Дерека Чісору.

Якщо Чісора не засмутить Усика, то Джошуа вже потрібно захищати титул проти Олександра,

– зазначив Хірн.

Бій Усика та Чісори мав відбутися 23 травня, але перенесений через карантин на невизначений термін.