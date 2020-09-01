Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа влаштує поразка Олександра Усика в поєдинку з Дереком Чісорою. У такому випадку Джошуа уникне обов'язкового захисту титулу WBO проти Усика та зможе зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, вкотре поскаржився на проблему в обличчі Усика. Через українця Джошуа не може зустрітися з Ф'юрі. Про це повідомляє DAZN.

До теми: Ніяких компромісів: Усик став на заваді бою Джошуа – Ф'юрі

Джошуа надіється на поразку Усика

Хірн припустив, що Джошуа розраховує на поразку Усика від Чісори. У такому випадку українцю буде складно розраховувати на титульний бій.

Подібна історія сталася з Ділліаном Уайтом, який претендував на пояс WBC Ф'юрі. Після поразки Олександру Повєткіну британець більше не претендує на титул.

У Джошуа є проблема в обличчі Олександра Усика. Я думаю, що він вважає за краще, щоб Чісора доніс один зі своїх ударів до щелепи Усика і вирішив її,

– сказав Хірн.

До теми: Ні за які гроші: Усик налаштований на бій з Джошуа

Хірн нагадав, що WBO хоче, щоб переможець бою Джошуа – Кубрат Пулєв побився з Усиком. Менеджер Джошуа прагне знайти спосіб, щоб Ентоні зберіг свої чемпіонські пояси та уникнув бою з Усиком.

Таким чином бій Ентоні з Тайсоном Ф'юрі буде за звання абсолютного чемпіона світу.

Можливо, в бою Джошуа – Ф'юрі на кону не стоятимуть титули, і вони просто поб'ються за право називатися найкращим супертяжем у світі. Ми хочемо, щоб були розіграні всі пояси. Більшість фанатів хоче побачити бій за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі,

– зазначив Хірн.

Він припустив, що Усик може зустрітися з Джошуа навесні або влітку 2021 року

"Потім ми влаштуємо бій за звання абсолютного чемпіона. Для Ентоні дуже важливо, щоб всі титули стояли на кону", – резюмував Хірн.

Все вирішиться у жовтні

Друга половина 2020 року повинна стати вирішальною у суперважкій вазі.

Бій Джошуа – Пулєв планують провести 12 жовтня, а поєдинок Усик з Чісорою – 31 жовтня. Приблизно у цей час повинен відбутися бій Ф'юрі з Деонтеєм Уайлдером.

Залежно від результатів поєдинків будуть прийматися подальші рішення.