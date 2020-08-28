Британський володар титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа спровокував свого земляка Тайсона Ф'юрі на словесну перепалку. Чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі відповів Джошуа на гучну заяву про їх протистояння.

Нещодавно 30-річний Джошуа дозволив собі припустити, що завершить бій з Ф'юрі вже до 6-го раунду, пише 24 канал. Окрім того, Ентоні сказав, що хоче проламати Тайсону череп.

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Відповідь Ф'юрі

32-річний Тайсон за словом у кишеню не полізе. Тайсон дав свій прогноз на поєдинок з Джошуа у сторіз свого інстаграму.

Я поб'ю Джошуа в першому раунді,

– сказав Ф'юрі.

Джошуа – Ф'юрі: головне про бій

У протистоянні Ентоні і Тайсона може бути визначений абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі. Для цього обидвом боксерам слід не втратити титули до очного поєдинку.

Британські боксери вже підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Але зустріч Джошуа і Ф'юрі залежить від інших боксерів, зокрема – офіційних претендентів на їх титули.

Ф'юрі до кінця року має знову зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.

Натомість у Джошуа запланований офіційний захист титулу IBF проти Пулєва та претендент на пояс WBO – Олександр Усик.