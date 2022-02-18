З Джошуа буде покінчено, – Ф'юрі розповів, як Усик виграє реванш

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі впевнений, що Олександр Усик переможе Ентоні Джошуа у реванші. Британець розповів, як бачить сценарій поєдинку.

Ф'юрі ставить на дострокову перемогу Усика

Непереможний Ф'юрі зазначив, що в реванші може статися будь-що, адже це бокс. За його словами, Джошуа великий та сильний боксер.

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"Якщо Джошуа знову програє Олександру Усику, то де він опиниться? Але я не кажу, що тут уже все вирішено, бо це бокс у важкій вазі, а Джошуа – великий та сильний хлопець. Джошуа може вразити Усика", – сказав Тайсон.

На думку Ф'юрі, 35-річний Усик зупинить Джошуа ближче до закінчення поєдинку або знову виграє рішенням суддів.

Але, швидше за все, результат буде таким: Олександр зупинить його в період із середини бою до пізніх раундів або ще раз переможе одностайним рішенням суддів. Після цього з Джошуа буде покінчено,

– заявив Ф'юрі.

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