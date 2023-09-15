Два роки тому Олександр Усик вперше переміг Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю вибороти пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Після цього Усик вже провів два успішних захисти поясів, вигравши у того ж таки Ей Джея та Даніеля Дюбуа. Втім головною метою Олександра був бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Для цього необхідно зійтись у рингу із Тайсоном Ф'юрі, якому належить пояс WBC. Втім сам "Циганський король" заявив, що не зацікавлений у цьому поєдинку, додавши вже звичні для себе образи в бік Усика.

Я не зацікавлений у поєдинку з Усиком. Він маленький український безхатько. Це все, що він для мене означає. Немає жодного інтересу до об’єднання поясів у дивізіоні. Для мене це лайно неважливе. Усі ці розмови про об’єднання і тому подібне – це насправді нічого не значить для мене. Я шукаю найбільшу зарплату. Більшу частину часу Усик цього не робить. Він просто іноземець, який погано говорить англійською, тому його не продати,

– висловився Ф'юрі.

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На початку цього року команди боксерів вже проводили переговори щодо організації бою за абсолют. Сторони навіть були близькі до договору, але сам Тайсон зривав поєдинок дивними умовами та заявами.

Натомість Ф'юрі вирішив пограти на публіку та показово побив майже 40-річного Дерека Чісору. Ба більше, у жовтні цього року "Циганський король" битиметься із ексчемпіоном ММА Френсісом Нганну.