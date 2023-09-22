Наприкінці серпня Олександр Усик вдруге захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Завдяки нокауту у 9 раунді українець переміг британця Даніеля Дюбуа.

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Тепер боксерська спільнота нарешті вимагає проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі. Саме "Циганському королю" належить пояс WBC.

Команди боксерів вже вели перемовини про поєдинок на початку 2023 року, але через завищені апетити та дивні вимоги від Ф'юрі він так і не відбувся. Тепер же менеджер британця Спенсер Браун натякнув, що бій Усик – Ф'юрі можливий наприкінці цього року.

Я не можу розголошувати нічого, що відбувається на даний момент. Але якби у вас був різдвяний список побажань з одним боєм, який ви хотіли б побачити в надважкій вазі, то він цілком міг би відбутися. Усик? Так, можливо, це він. Мені довелося підписати документи, тому заборонено розголошувати. Не можу більше нічого сказати. Але думаю, що саудівці здійснять різдвяне бажання для всіх,

– натякнув Браун.

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Нагадаємо, що саме Саудівська Аравія була найбільш зацікавлена у проведенні поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Цікаво, що позиція команди Ф'юрі йде в розріз із заявами самого Тайсона.

Британець всіляко обзиває Усика та заявляє, що його не цікавить зустріч із українцем. Натомість у жовтні "Циганський король" вирішив влаштувати бій-пародію проти ексчемпіона ММА Френсіса Нганну.