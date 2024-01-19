Хотів заробити і залишився ні з чим: легенда Ліверпуля несподівано залишив Саудівську Аравію

Джордан Хендерсон не знайшов щастя на Ближньому Сході та повернувся в Європу. Англієць став футболістом титулованого клубу з Нідерландів.

Минулого літа футбольний трансферний ринок Саудівської Аравії пережив справжній бум. Чимало відомих гравців поїхали за смачними контрактами на Ближній Схід.

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Повернення в Європу

Одним із таких був Джордан Хендерсон. Ліверпуль продав свого капітана за 14 мільйонів євро у Аль-Еттіфак, де тренує легенда мерсисайдців Стівен Джеррард.

Втім хавбек не знайшов себе у новій країні. До того ж, Джордан є захисником прав ЛГБТ-спільноти, яка засудила його переїзд у країну, де цей рух заборонений та карається кримінальною відповідальністю.

Зрештою після півроку гри у Саудівській Аравії Хендерсон вирішив повернутися в Європу. 33-річний англієць підписав контракт із амстердамським Аяксом. Про це повідомив офіційний сайт команди.

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Хендерсон залишився без зарплати

Англієць перейшов на правах вільного агента, розірвавши перед цим угоду з Аль-Еттіфаком. Угода розрахована до літа 2026 року. У нідерландському клубі Джордан виступатиме під номером 6.

ЗМІ навіть пишуть, що Хендерсон не отримав ані копійки. Англієць сам просив у аравійців відтермінувати отримання своєї зарплати на 2024 рік через податкове законодавство Великої Британії.

У такому випадку Джордан не платив би додаткові податки у себе на Батьківщині. За договором англієць мав би отримувати 350 тисяч євро на тиждень, але заради безкоштовного повернення в Європу відмовився від солідної суми (близько 8 мільйонів).

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Кар'єра Джордана Хендерсона