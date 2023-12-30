У суботу, 30 грудня, в чемпіонаті Саудівської Аравії був запланований матч 19 туру між командами Аль-Іттіхад та Аль-Таї. Поза заявкою чинного чемпіона країни опинився Карім Бензема.
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Що трапилося з Бензема
За інформацією місцевих ЗМІ, володар "Золотого м'яча" 2022 з невідомих причин пропустив два останні тренування своєї команди. Після цього Бензема виїхав із Саудівської Аравії та зник у невідомому напрямку.
На передматчевій пресконференції головний тренер Аль-Іттіхада Марсело Гальярдо не зміг пояснити відсутність французького нападника.
Згодом стало відомо, що через погодні умови поєдинок Аль-Таї – Аль-Іттіхад був перенесений на лютий. Однак чи повернеться до того часу примхливий форвард наразі невідомо.
Бензема образився на вболівальників
- Нагадаємо, що у попередньому матчі чемпіони Саудівської Аравії ганебно поступилися Аль-Насру (2:5). У цьому поєдинку Бензема зробив асист, але саме його вболівальники "тигрів" назвали головним винуватцем поразки.
- Через постійні цькування та погрози Бензема видалив свій акаунт в інстаграмі, на який були підписані 76 мільйонів користувачів.
- Зазначимо, що в поточеному сезоні 35-річний француз зіграв за Аль-Іттіхад 20 матчів, забив 12 голів та віддав 5 результативних передач.
- Контракт Бензема з "тиграми" розрахований до кінця червня 2026 року.