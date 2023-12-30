У суботу, 30 грудня, в чемпіонаті Саудівської Аравії був запланований матч 19 туру між командами Аль-Іттіхад та Аль-Таї. Поза заявкою чинного чемпіона країни опинився Карім Бензема.

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Що трапилося з Бензема

За інформацією місцевих ЗМІ, володар "Золотого м'яча" 2022 з невідомих причин пропустив два останні тренування своєї команди. Після цього Бензема виїхав із Саудівської Аравії та зник у невідомому напрямку.

На передматчевій пресконференції головний тренер Аль-Іттіхада Марсело Гальярдо не зміг пояснити відсутність французького нападника.

Згодом стало відомо, що через погодні умови поєдинок Аль-Таї – Аль-Іттіхад був перенесений на лютий. Однак чи повернеться до того часу примхливий форвард наразі невідомо.

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