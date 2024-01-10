Статистичний ресурс CIES Football Observatory оприлюднив рейтинг 100 найприбутковіших академій футбольних клубів. Під час підрахунку аналітики враховували доходи отримані за останні 10 років, завдяки трансферам футболістів, які провели там мінімум три сезони у віці від 15 до 21 років.

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Скільки заробили академії Динамо та Шахтаря

До списку 100 найкращих потрапили дві академії українських клубів: Динамо та Шахтаря. "Гірники" займають 43 місце з прибутком у 130 мільйонів євро, а Динамо на 70-му з 82 мільйонами євро.

Лідирує у рейтингу португальська Бенфіка. Академія "орлів" заробила для клубу 516 мільйонів євро. Футбольні школи Аяксу (376 мільйонів) та Ліону (370 мільйонів євро) замикають подіум.

Топ-10 рейтингу найприбутковіших академій

1. Бенфіка – 516 млн євро

2. Аякс – 376 млн євро

3. Ліон – 370 млн євро

4. Реал Мадрид – 364 млн євро

5. Челсі – 347 млн євро

6. Монако – 325 млн євро

7. Спортинг – 306 млн євро

8. Тоттенхем – 256 млн євро

9. Манчестер Сіті – 256 млн євро

10. Аталанта – 250 млн євро

…

43. Шахтар – 130 млн євро

– 130 млн євро 70. Динамо – 82 млн євро.

Зазначимо, що за останні 10 років "гірники" найбільше заробили на трансфері Михайла Мудрика до Челсі (70 млн євро). А динамівці продали одразу декілька своїх вихованці за суму понад 20 мільйонів: Андрій Ярмоленко (25 млн євро, до Боруссії Д), Віталій Миколенко (23,5 млн євро, Евертон) та Ілля Забарний (22,7 млн євро, Борнмут).