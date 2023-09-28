Епатажний британець Тайсон Ф'юрі нещодавно заявив, що його кар'єра в боксі завершена. А це означає, що "Циганського короля" більше не цікавить абсолютне чемпіонство. Проте батько Ф'юрі спростував заяви свого вітряного сина.

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Батько Ф'юрі: Тайсон – боєць, готовий на все заради бізнесу

Джон Ф'юрі розповів, що настрій Тайсона дуже мінливий. Якщо "Жадібному пузу" запропонують солідний гонорар, то він відразу забуде свої попередні слова.

Будь-хто, хто повірить хоч одному слову, сказаному Тайсоном у цей день, буде дурнішим за мене. Воно змінюється з погодою. Він не зацікавлений о 10:00, а об 11:00 він зацікавлений, то як ви можете сприймати його серйозно? Тайсон – боєць, якщо це має сенс для бізнесу, то він готовий на все,

– розповів Джон Ф’юрі.

Епопея з боєм за абсолютне чемпіонство