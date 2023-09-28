Епатажний британець Тайсон Ф'юрі нещодавно заявив, що його кар'єра в боксі завершена. А це означає, що "Циганського короля" більше не цікавить абсолютне чемпіонство. Проте батько Ф'юрі спростував заяви свого вітряного сина.
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Батько Ф'юрі: Тайсон – боєць, готовий на все заради бізнесу
Джон Ф'юрі розповів, що настрій Тайсона дуже мінливий. Якщо "Жадібному пузу" запропонують солідний гонорар, то він відразу забуде свої попередні слова.
Будь-хто, хто повірить хоч одному слову, сказаному Тайсоном у цей день, буде дурнішим за мене. Воно змінюється з погодою. Він не зацікавлений о 10:00, а об 11:00 він зацікавлений, то як ви можете сприймати його серйозно? Тайсон – боєць, якщо це має сенс для бізнесу, то він готовий на все,
– розповів Джон Ф’юрі.
Епопея з боєм за абсолютне чемпіонство
- Нагадаємо, що на початку року представники Усика та Ф'юрі вели перемовини щодо організації бою за абсолют. Вже були визначені дата та місце проведення поєдинку. Український боксер навіть погодився на 30 відсотків від гонорару. Проте через нові забаганки "Жадібного пуза" увірвався терпець навіть в Олександра Усика. Тож історичний поєдинок за чотири титули в надважкій вазі був скасований.
- Тож зараз "Циганський король" проведе бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Очікується, що в наступному поєдинку Ф'юрі все ж таки зустрінеться з Усиком. Попередня дата – початок наступного року.