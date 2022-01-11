Джоковичу загрожує рік тюремного ув'язнення: все через неправдиву інформацію в декларації, – ЗМІ

Схоже, що у сербського тенісиста Новака Джоковича знову проблеми. Цього разу спортсменові загрожує ув'язнення на 12 місяців.

У Джоковича знову проблеми

ЗМІ повідомляють, що влада Австралії проводить розслідування з приводу надання Новаком Джоковичем неправдивої інформації для в'їзду в країну.

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У декларації іменитого тенісиста йдеться, що до в'їзду в Австралію він протягом 2 тижнів не відвідував інші країни. Проте в цей період він встиг побувати в Іспанії.

У документі закріплено, що надання неправдивої інформації є серйозним порушенням. Воно може каратися тюремним ув'язненням терміном до 12 місяців.

Сам Джокович зазначив, що декларацію за нього заповнювала Tennis Australia.

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