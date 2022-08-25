Джокович пропустить Us Open через відсутність вакцинації

Наприкінці серпня стартує відкритий чемпіонат США. Однак не всі тенісисти зможуть потрапити на турнір.

Все через відсутність вакцинації

Сербський тенісист Новак Джокович не зіграє на цьогорічному US Open. Його прізвище відсутнє у списку учасників перед стартом основної сітки турніру.

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Джокович не може в’їхати в США, оскільки не вакцинований від коронавірусу. Раніше тенісист наголошував на тому, що не збирається робити щеплення заради Us Open.

Схожа ситуація з Australian Open

Джокович вже пропустив у цьому році Australian Open через відмову вакцинуватися.

На початку січня Джокович прилетів до Мельбурна для участі в Australian Open.

В аеропорту тенісист не зміг пройти паспортний контроль. Причиною стала плутанина з оформленням візи. До того ж тенісист не мав щеплення проти коронавірусу.

Прикордонники анулювали візу та затримали Новака. Серб подав апеляцію та виграв її, після чого ануляцію візи було скасовано.

Потім виявилося, що міністр імміграції може особисто розгляну цю справу і, користуючись своїми повноваженнями, може повторно скасувати візу тенісиста, що він і зробив. Після чого Джоковича депортували з Австралії.

US Open-2022 відбудеться з 29 серпня та триватиме до 11 вересня.