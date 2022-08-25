Все через відсутність вакцинації

Сербський тенісист Новак Джокович не зіграє на цьогорічному US Open. Його прізвище відсутнє у списку учасників перед стартом основної сітки турніру.

Читайте також Зірки світового тенісу зіграли на виставковому турнірі на підтримку України від US Open

Джокович не може в’їхати в США, оскільки не вакцинований від коронавірусу. Раніше тенісист наголошував на тому, що не збирається робити щеплення заради Us Open.

Схожа ситуація з Australian Open

  • Джокович вже пропустив у цьому році Australian Open через відмову вакцинуватися.
  • На початку січня Джокович прилетів до Мельбурна для участі в Australian Open.
  • В аеропорту тенісист не зміг пройти паспортний контроль. Причиною стала плутанина з оформленням візи. До того ж тенісист не мав щеплення проти коронавірусу.
  • Прикордонники анулювали візу та затримали Новака. Серб подав апеляцію та виграв її, після чого ануляцію візи було скасовано.
  • Потім виявилося, що міністр імміграції може особисто розгляну цю справу і, користуючись своїми повноваженнями, може повторно скасувати візу тенісиста, що він і зробив. Після чого Джоковича депортували з Австралії.