Все через відсутність вакцинації

Сербський тенісист Новак Джокович не зіграє на цьогорічному US Open. Його прізвище відсутнє у списку учасників перед стартом основної сітки турніру.

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Джокович не може в’їхати в США, оскільки не вакцинований від коронавірусу. Раніше тенісист наголошував на тому, що не збирається робити щеплення заради Us Open.

До речі. US Open-2022 відбудеться з 29 серпня та триватиме до 11 вересня.

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