Все из-за отсутствия вакцинации

Сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на US Open. Его фамилия отсутствует в списке участников перед стартом основной сетки турнира.

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Джокович не может въехать в США, поскольку не вакцинирован от коронавируса. Ранее теннисист отмечал, что не собирается делать прививки ради Us Open.

Кстати говоря. US Open-2022 состоится с 29 августа и продлится до 11 сентября.

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