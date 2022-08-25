Тенісистам вдалося зібрати 1,2 мільйона доларів

У середу, 24 серпня, напередодні відкритого чемпіонату США відбувся виставковий благодійний турнір Tennis Plays for Peace, де збиралися кошти на гуманітарну допомогу українцям.

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Під час заходу вдалося зібрати 1,2 мільйона доларів.

Участь у заході взяли участь: Рафаель Надаль, Іга Швьонтек, Коко Гауф, Джон Макінрой, Карлос Алькарас, Стефанос Ціціпас та інші.

Також були українські тенісисти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Дар'я Снігур, а також колишні гравці Сергій Стаховський та Ольга Савчук.

Усі матчі під час змагань проходили на тай-брейках. Американці Джессіка Пегула та Бен Шелтон протистояли канадцям Феліксу Оже-Альясіму та Лейлі Фернандес (з Джоном Макінроєм у якості судді), італійцеві Маттео Берреттіні та українці Катаріні Завацькій протистояли греки Марія Саккарі та Стефанос Ціціпас, іспанець Карлос Алькарас та американець Френсіс Тіафо зіграли з американцями Тейлором Фріцом та Томмі Полом.

Потім Тіафо залишився на корті, щоб разом з Даяною Ястремською зіграти проти американця Себастьяна Корди та українки Дар’ї Снігур.

Усі вторговані кошти від заходу перерахують на Фонд допомоги Україні у кризових ситуаціях Global Giving. Раніше USTA оголосила, що розраховує зібрати щонайменше 2 мільйони доларів на цю справу під час US Open.

Нагадаємо. US Open-2022 відбудеться з 29 серпня та триватиме до 11 вересня.