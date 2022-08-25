Тенісистам вдалося зібрати 1,2 мільйона доларів
У середу, 24 серпня, напередодні відкритого чемпіонату США відбувся виставковий благодійний турнір Tennis Plays for Peace, де збиралися кошти на гуманітарну допомогу українцям.
Варте уваги Вболівальницю змусили покинути тенісний турнір у США через український прапор: скандальне відео
Під час заходу вдалося зібрати 1,2 мільйона доларів.
Участь у заході взяли участь: Рафаель Надаль, Іга Швьонтек, Коко Гауф, Джон Макінрой, Карлос Алькарас, Стефанос Ціціпас та інші.
Також були українські тенісисти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Дар'я Снігур, а також колишні гравці Сергій Стаховський та Ольга Савчук.
Усі матчі під час змагань проходили на тай-брейках. Американці Джессіка Пегула та Бен Шелтон протистояли канадцям Феліксу Оже-Альясіму та Лейлі Фернандес (з Джоном Макінроєм у якості судді), італійцеві Маттео Берреттіні та українці Катаріні Завацькій протистояли греки Марія Саккарі та Стефанос Ціціпас, іспанець Карлос Алькарас та американець Френсіс Тіафо зіграли з американцями Тейлором Фріцом та Томмі Полом.
Потім Тіафо залишився на корті, щоб разом з Даяною Ястремською зіграти проти американця Себастьяна Корди та українки Дар’ї Снігур.
Усі вторговані кошти від заходу перерахують на Фонд допомоги Україні у кризових ситуаціях Global Giving. Раніше USTA оголосила, що розраховує зібрати щонайменше 2 мільйони доларів на цю справу під час US Open.