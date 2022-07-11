Джокович: Я не вакцинований і не планую вакцинуватись

За словами сербського тенісиста, він не планує вакцинуватися для того, щоб грати на US Open. Він навіть готовий пропустити турнір.

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Я не вакцинований і не планую вакцинуватись. Все, що я можу отримати, – це те, що вони скасують обов’язкову зелену картку вакцинації (в Україні – сертифікат) для в’їзду до Сполучених Штатів або виключення. Не знаю. Не думаю, що виключення реально можливе. Якщо така можливість є, то я не знаю, як це виглядатиме. Не знаю, у мене нема багато відповідей,

– заявив Джокович.

До речі. US Open-2022 відбудеться з 29 серпня та триватиме до 11 вересня.

Зазначимо, що наразі іноземцям без щеплення від ковірусу заборонений в’їзд у США.

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