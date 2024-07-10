"Йому не подобається об'їдатися": екстренер Усика про його бажання повернутися у крузервейт

Джеймс Алі Башир прокоментував бажання свого колишнього підопічного Олександра Усика повернутися у крузервейт. Він розповів, чому боксер прийняв таке рішення.

На початку червня Олександр Усик повідомив, що збирається залишити хевівейт. Українець розглядає варіант повернутись у крузервейт і хоче спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в цій вазі.

Читайте також Справа не у спокуті: Воррен назвав причину, чому Ф'юрі погодився на реванш з Усиком

Екстренер Усика про бажання повернутися у крузервейт

Джеймс Алі Башир назвав причини такого несподіваного рішення українця.

Він скаржився на те, що йому доводиться занадто багато їсти, щоб підтримувати статус надважковаговика. Не можна звинувачувати людину за це. Він стежить за своєю безпекою та здоров'ям. Я можу сказати це з того часу, коли тренував його. Я тренував Усика три роки, ми постійно знаходилися разом у Києві, в Україні. І я говорю вам, що цей хлопець ніколи не їв багато їжі. Йому не подобається об'їдатися, щоб підтримувати статус надважковаговика,

– розповів колишній наставник.

Також він додав, що не можна сперечатися з людиною, яка прагне стежити за своїм здоров'ям.

Олександр Усик відмовився від чемпіонського пояса IBF , тому він втратив звання абсолютного чемпіона. За цей титул битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що в Олександра Усика 21 грудня запланований реванш з Тайсоном Ф'юрі.