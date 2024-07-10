В начале июня Александр Усик сообщил, что собирается покинуть хевивейт. Украинец рассматривает вариант вернуться в крузервейт и хочет попробовать во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в этом весе.

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Экс-тренер Усика о желании вернуться в крузервейт

Джеймс Али Башир назвал причины такого неожиданного решения украинца.

Он жаловался на то, что ему приходится слишком много есть, чтобы поддерживать статус супертяжеловеса. Нельзя обвинять человека за это. Он следит за своей безопасностью и здоровьем. Я могу сказать это с того времени, когда тренировал его. Я тренировал Усика три года, мы постоянно находились вместе в Киеве, в Украине. И я говорю вам, что этот парень никогда не ел много еды. Ему не нравится объедаться, чтобы поддерживать статус супертяжеловеса,

– рассказал бывший наставник.

Также он добавил, что нельзя спорить с человеком, который стремится следить за своим здоровьем.

Отметим. Александр Усик отказался от чемпионского пояса IBF, поэтому он потерял звание абсолютного чемпиона. За этот титул будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

Напомним, что у Александра Усика 21 декабря запланирован реванш с Тайсоном Фьюри.