Двоє українських гравців увійшли до списку найкращих гравців світу до 25 років
Джерело:CIES Football Observatory
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) зробило рейтинг найкращих гравців світу до 25 років. До цього переліку увійшли двоє українців.
CIES включив футболістів Динамо Миколу Шапаренка та Віктора Циганкова до списку найкращих гравців світу до 25 років.
Читайте також Збірна Боснії та Герцеговини може потрапити під санкції, якщо погодиться на матч з росією – ЗМІ
Шапаренко з рейтингом 78,8 посів 5-те місце у категорії "креативний плеймейкер". Найкращим визнали Сандро Тоналі з Мілана.
Циганков отримав рейтинг 84,4 і 9-те місце у списку найкращих "інвертованих бомбардирів". Перше місце в цій категорії посів гравець Мілана Рафаель Леао, другий – Кіліан Мбаппе.
При укладенні списку враховувалася якість виконання конкретних функцій на полі. Формувався список на основі статистичних даних компанії InStat.
Прикра травма Шапаренка
- Микола Шапаренко отримав серйозне ушкодження після час стартового матчу у лізі Європи з Фенербахче. У футболіста розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.
- Зазначають, що для відновлення гравцеві знадобиться як мінімум 6 місяців. Футболіст також не зіграє у вересневих матчах Ліги націй.
- У новому сезоні Шапаренко відіграв за Динамо 9 матчів, у яких відзначився одним асистом.