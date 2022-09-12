CIES включил футболистов Динамо Николая Шапаренко и Виктора Цыганкова в список лучших игроков мира до 25 лет.

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Шапаренко с рейтингом 78,8 занял 5 место в категории "креативный плеймейкер". Лучшим признали Сандро Тонали из Милана.

Цыганков получил рейтинг 84,4 и 9 место в списке лучших "инвертированных бомбардиров". Первое место в этой категории занял игрок Милана Рафаэль Леао, второе – Килиан Мбаппе.

При заключении списка учитывалось качество выполнения конкретных функций в поле. Формировался список на основе статистических данных InStat.

Досадная травма Шапаренко