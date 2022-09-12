CIES включив футболістів Динамо Миколу Шапаренка та Віктора Циганкова до списку найкращих гравців світу до 25 років.

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Шапаренко з рейтингом 78,8 посів 5-те місце у категорії "креативний плеймейкер". Найкращим визнали Сандро Тоналі з Мілана.

Циганков отримав рейтинг 84,4 і 9-те місце у списку найкращих "інвертованих бомбардирів". Перше місце в цій категорії посів гравець Мілана Рафаель Леао, другий – Кіліан Мбаппе.

При укладенні списку враховувалася якість виконання конкретних функцій на полі. Формувався список на основі статистичних даних компанії InStat.

Прикра травма Шапаренка