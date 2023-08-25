Грузинський боєць, який отримував погрози від росіян через любов до України, підтримав українців

У четвер, 24 серпня, українці відзначали День Незалежності, який від початку повномасштабного вторгнення набув особливого значення для кожного нашого громадянина. Однак не лише українські спортсмени привітали синьо-жовту країну із цим державним святом.

Серед іноземних атлетів слід виділити грузинського бійця змішаних єдиноборств у UFC Мераба Двалішвілі. Спортсмен вже не вперше висловлює свою підтримку та солідарність українському народу.

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Думками та серцем Двалішвілі з Україною

Грузинський боєць найлегшої ваги UFC Мераб Двалішвілі (16-4) точно знає, що з себе представляє Росія, та як це, коли частина твоєї рідної країни окупована через імперську хворобу сусідньої держави.

Тому після однієї зі своїх перемог над росіянином, грузин вже демонстрував свою підтримку Україні. Тоді, перемігши суперника із країни-терористки, він видав потужний спіч, у якому прокричав "Слава Україні" та засудив агресію Росії.

24 серпня ж Двалішвілі звернувся до українського народу та привітав його з національним святом.

З Днем Незалежності, Україно. Я тут для підтримки. Я бажаю вам усього найкращого. Скоро все буде добре. І залишайтеся сильними. Благослови вас Бог. Я люблю Україну, я люблю українців. Вся моя підтримка для вас. Ще раз з днем Незалежності. Тримайся, Україно,

– сказав боєць.

Дивіться відео з привітанням українців від Двалішвілі

. Мераб Двалішвілі дебютував у ММА у 2014 році. Станом на серпень 2023 року посідає друге місце у рейтингу UFC у найлегшій вазі. Грузин тріумфував в останніх 9 боях поспіль. Усього ж на його рахунку 16 перемог та 4 поразки.

Нагадаємо, що також Україну потужно підтримала Англійська Прем'єр-ліга. У державне свято англійці продемонстрували, що вони є нашими великами друзями та вчергове публічно це продемонстрували.