У ніч з 11-го на 12-те березня Мераб Двалішвілі показав російському супернику Петру Яну, де його місце – на болотах. Грузин за одноосібним рішенням суддів здобув перемогу – 50:45, 50:45 та 50:45.

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У Росії вже підгорає від заяв грузина

В інтерв'ю Двалішвілі відкрито звернувся до Росії, аби ті припинили війну в Україну. Мераб не побоявся відкрито підтримати народ України. Чим зірвав овації американських трибун.

Але на цьому кривдник іменитого росіянина не зупинився. Свій запальний спіч грузин продовжив на пресконференції, де зачепив тему НАТО та ЄС.

Двалішвілі розповів пресі про погрози зі сторони російського агресора. Відео зі спілкування з журналістами з'явилось у соцмережах, а телеграм-канал Boxing Ukraine переклав ролик українською мовою.

Так, я знаю, що зараз відбувається у моїй країні. Вони такі щасливі. Це має велике значення для моєї маленької країни Грузії. Розумієте, це велика подія, тому що грузинський боєць у США, у Лас-Вегасі боксує проти російського колишнього чемпіона. Це означає, що світ визнає мене. А також мене підтримує дуже велика кількість людей із України. Тому що я боксував проти російського хлопця. Так, це спорт, але усі чомусь не можуть зупинити Росію. Тому ми можемо, наприклад, бити їх у спорті,

– розпочав Двалішвілі.

Грузинський боєць подякував українському народу за підтримку та пригадав, як Росія напала на його рідну країну. У той момент Двалішвілі було лише 17 років.

"Вони скидали бомби на нашу столицю. Це дуже страшно. Хотів волонтерити, піти в армію, аби допомогти своїм людям. Але це дуже та дуже страшно. На тебе летить бомба і ти можеш просто померти. Це дуже страшно. А зараз люди гинуть в Україні. І це у 21-му столітті. Війни взагалі немає бути ніде. Я проти війни. Ми всі хочемо жити у мирі. У нас є дуже багато проблем інших, але головна наша проблема, що Росія не хоче дружити з іншими країнами. Вона не хоче дружити з моєю Грузією, Україною та будь-якою іншою європейською країною. Ми усі друзі, підтримуємо одне одного. Ми друзі зі Штатами, але Росія хоче усе підігнати під себе", – відповів грузин.

Через те, що ми їх сусіди, вони кажуть: "Якщо підете в НАТО чи ЄС – ми вб’ємо вас або скинемо бомби на твою країну,

– додав Двалішвілі.

Відео гарячої пресконференції Двалішвілі

Нагадаємо, що друг України з Грузії не програє все у дев'яти поєдинках поспіль. Мераб Двалішвілі посідає третій рядок у рейтингу UFC у своїй категорії.