Українські спортсмени привітали усіх із Днем Незалежності. Атлети спробували знайти потрібні слова у важливий святковий день, пише 24 Канал.

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З потужного привітання розпочала мужня фехтувальниця Ольга Харлан. Шпажистка виклала у соціальних мережах відео, де вона, стоявши на першині п'єдесталу пошани, розплакалась під час виконання гімну України. Ольга під роликом прикріпила влучні слова.

З Днем Незалежності, вільна країно, вільний народе! Дякую за незламність, за силу, за віру! Дякую нашим захисникам за боротьбу задля миру та свободи на нашій землі. Дякую за мотивацію йти далі! Дякую за життя! Ми обов’язково переможемо! Віримо! Слава Україні! Слава ЗСУ,

– написала Харлан.

Привітання шпажистки:

Також патріотичним відео, де низка українських вболівальників виконують "другий гімн України", поділився футбольний блогер Вереса Дмитро Поворознюк. Колишній гравець рівненського Вереса додав до ролику короткий текст: "З Днем Народження, Україно".

Привітання блогера:

Покрасувались світлинами у вишиванці голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін та триразовий чемпіон світу із бойового самбо Ярослав Амосов. Воротар сфотографувався зі своєю сім'єю у святковому вбранні, додавши відповідний текст до світлини, а боєць скомбінував вишиванку та своє спортивне екіпірування.

Зі святом Незалежності! Бажаємо кожній українській родині мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у вільній процвітаючій Україні! Слава Україні! Слава ЗСУ,

– написав Лунін.

Світлини спортсменів у вишиванці / інстаграм атлетів

До того ж низка спортсменів поділились патріотичними "листівками" у своїх соціальних мережах, на котрий написав короткий привітальний текст. Зокрема, стримано до поздоровлень долучились футболісти Андрій Ярмоленко та Денис Попов, паралімпійці Андрій Демчук, Наталія Морквич і Гусєва Ірина, а також "Найсильніша людина світу" Василь Вірастюк.

"Листівки" спортсменів / інстаграм атлетів