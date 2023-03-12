Грузинський боєць декласував іменитого російського суперника Петра Яна. Усі судді одноголосно віддали перемогу Мерабу Двалішвілі – 50:45, 50:45 та 50:45, пише 24 канал.

До слова "Ні – російському закону": футболіст Динамо виступив проти скандального проєкту у Грузії

Грузинський народ пліч-о-пліч з Україною

Після оголошення результатів Мераб щось в особистій розмові сказав поваленому супернику, у якого з'явилась серйозна гематома замість ока.

Відзначився грузин і поза межами поєдинку. Журналіст UFC Fight Night 221 взяв свіжий коментар у Двалішвілі одразу після результатів. Мераб відкрито засудив російську агресію у бік України та закликав припинити війну. Грузинський боєць заявив, що проти війни, яку в мирній Україні розв'язала ворожа Росія на чолі зі своїм диктатором Владіміром Путіним.

Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни,

– заявив Двалішвілі.

Відео з оголошення результатів

Деталі. Мераб Двалішвілі дебютував в ММА у 2014 році. Станом на березень 2023 року посідає 3-тє місце у рейтингу UFC. Грузин вже не знає смаку поразок протягом дев'яти боїв.

Нагадаємо, що у Грузії вже декілька днів тривають протести, які розпочались через скандальний проросійський законопроєкт "іноагентів". Проєкт "Про прозорість іноземного впливу" повторює російське законодавство про "іноагентів".

Під час акцій, які правоохоронці намагались розігнати водометами та сльозогінним газом, у Грузії лунають славнозвісні гасла "Путін – х**ло" та "русскій воєнний корабль, іди на*уй". Грузини ж використовують коктейлі Молотова.

Грузинський народ вкотре довів, що стоїть на стороні України та виступає проти Росії та її божевільних дій.