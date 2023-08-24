Англійська Прем'єр-ліга пригадала своїм вболівальникам про важливість Дня Незалежності для України. Наші футболісти, котрі виступають у тамтешній першості, також долучились до побажань, пише 24 Канал.

Варте уваги "Дякуєм за незламність, силу та віру": привітання українських спортсменів із Днем Незалежності

"We stand with Ukraine"

Низка колективів із "Туманного Альбіону" висвітлили у своїх соціальних мережах знаковий день у історії України. Гравці "синьо-жовтої" збірної, які захищають кольори колективів із Англійської Прем'єр-ліги, взяли активну участь в привітанні нашої неньки.

АПЛ та наші клуби пишаємося тим, що підтримуємо День Незалежності України,

– йдеться у привітанні ліги.

Зокрема, Олександр Зінченко продемонстрував, як виглядає база лондонського Арсеналу у святковий день. Півзахисник "канонірів" показав, що різні куточки "домівки" столичного колективу прикрашені "синьо-жовтими" стягами.

База Арсенала / інстаграм Зінченка

Евертон, у складі якого виступає Віталій Миколенко, також привітав Україну із Днем Незалежності, виклавши у соціальних мережах постер, який фанати "ірисок" продемонстрували на стадіоні. До того ж виграв номінацію "фото дня" у стані ліверпульського колективу, на якому він демонструє герб України.

Привітання Евертона / інстаграм "ірисок"

Борнмут Іллі Забарного вирішив викласти спіч українського захисника. Молодий центрбек звернувся до усього світу, гордо розповівши про свій народ, а також роз'яснив, чому важливо висвітлювати таке важливе свято, котре стало уособленням України.

Ми надіємось на вас. Ми потребуємо підтримки усіх, оскільки світ повинен знати, що відбувається в Україні. Ситуація погана, але ми продовжуємо боротьбу і люди продовжують захищати нашу державу. Я бажаю усього найкращого нашим людям та тим, хто підтримує Україну,

– сказав Забарний.

До привітань приєдналися Брентфорд, Челсі Вест Хем. "Бджоли" та "аристокарти" виставили світлини, на якій Єгор Ярмолюк та Михайло Мудрик огорнуті українським прапором, підписавши фото: У День Незалежності та у будь-який інший день ми разом із Україною". А от "молотобійці" "окрасили" свій стадіон у синьо-жовті кольори, де центральну роль відігрує ексгравець лондонського колективу Андрій Ярмоленко.

Єгор Ярмолюк / інстаграм Бренфорда

Стадіон Вест Хема / інстаграм "молотобійців"

Михайло Мудрик / інстаграм Челсі