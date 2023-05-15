Не дивлячись на санкції: гравець, який штовхнув рефері, отримав пропозиції від двох клубів УПЛ

Вадим Червак, який свого часу встиг наробити шуму, має перспективи заграти на найвищому рівні. Та от футболіст не відразу зможе долучитись до нової команди.

Скандальний колишній гравець Полісся отримав пропозиції з Української Прем'єр-ліги. Футболіста свого часу вигнали з житомирського колективу за ганебний вчинок.

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Доля дарує шанс

Вадим Червак нещодавно відзначився "брудною" витівкою в рамках Першої ліги України – футболіст штовхнув у спину арбітриню під час матчу, оскільки той не погоджувався з її рішенням. За такий вчинок житомирський колектив відразу розірвав контракт з футболістом, а УАФ у свою чергу відсторонила гравця від футболу на пів року. Червак ж гідно прийняв покарання та з тверезим розумом поставився до наслідків.

Проте на цьому кар'єра футболіста не закінчилася, оскільки відразу два клуби найвищого українського дивізіону зацікавлені у послугах Червака. Різниці у класі між Поліссям, яке уже достроково вийшло в Українську Прем'єр-лігу, і командами нижньої частини УПЛ практично немає, тому для Вадима це складно назвати підвищенням, проте шансом сміло можна.

Футболіст, якого житомирський клуб вигнав з команди за його вчинок, став об'єктом зацікавленості в УПЛ. І навіть отримав одну конкретну пропозицію,

– розповів Володимир Звєров.

Що відомо про колишнього гравця Полісся