У першому таймі команди обмінялись голами та пішли на перерву за рівного рахунку 1:1. Свої прізвища у протокол матчу записали Пилип Будківський (Полісся) та Олексій Сидоров (Металург Запоріжжя), пише 24 Канал.
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Емоції взяли гору над професіоналізмом
На 78-й хвилині запорізький клуб отримав чудову нагоду повести у рахунку – пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Сидоров та оформив дубль у ворота лідера Першої ліги України. Металург вийшов уперед 1:2.
Житомирському клубу потрібно було відігруватись у рахунку. Але замість голів у грі відбувся скандал, у який вляпався футболіст Полісся Вадим Червак.
Все сталось через падіння Артема Козака у штрафному майданчику запорізького Металурга. Головна арбітриня зустрічі Софія Причина не повелась на вмовляння футболістів Полісся, які вимагали поставити пенальті. Але суддя не побачила у цьому епізоді фолу.
Тоді навколо Причини зібрались гравці житомирського клубу, які намагались вплинути на арбітриню, аби та змінила своє рішення на їх користь. Найактивнішим у цій ситуації був 23-річний захисник Червак. Вадим підбіг до судді та штовхнув її у спину.
Софія Причина одразу покарала футболіста за надмірні емоції, показавши червону картку. Червак був вилучений із поля.
Відео скандального епізоду у матчі Полісся – Металург Запоріжжя
- Поєдинок закінчився сенсаційною виїзною перемогою запорізького Металурга над Поліссям 1:2.
- Підопічні Юрія Калитвинцева опустились на другу сходинку, пропустивши повз себе Оболонь-Бровар. Різниця між клубами в лише в один бал.
- Металург Запоріжжя з 10 очками йде на 4-й позиції.
Визнав свою провину
Після матчу Вадим Червак попросив вибачення у головної арбітрині зустрічі, команди та усіх уболівальників, які стали свідками цієї неприємної ситуації. Футболіст зробив це через свою сторінку в інстаграмі.