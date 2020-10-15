В українському футбольному клубі "Олександрія" стався спалах коронавірус. Позитивні тести на COVID-19 здали 27 представників клубу.

"Олександрія" 15-го жовтня повідомляє, що за результатами ПЛР-тестування виявлено 27 хворих. Повідомляється, що позитивні тести здали гравці та персонал клубу.

До речі: Одразу п'ятеро футболістів повернулися у загальну групу "Шахтаря" після спалаху COVID-19

"Олександрія" отримала результати тестів, які здавала 13-го жовтня. Імена хворих не уточнюються.

ПЛР-тести від 13/10: нажаль, 27 позитивних результатів серед гравців та персоналу клубу.

Наразі 15 захворівших на самоізоляції за місцем проживання батьків, 11 спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, 1 - районної лікарні. У всіх температура в нормі, симптомів COVID немає pic.twitter.com/JVSrcBleex — FC Olexandriуa (@FCO1948) October 15, 2020

Що відомо про хворих

15 інфікованих перебувають на самоізоляції за місцем проживання батьків, за 11 спостерігають сімейні лікарі Олександрії, за одним – районна лікарня.

У всіх нормальна температура, інших симптомів хвороби теж немає.

Раніше повідомлялося про 14 випадків коронавірусу в команді. Окрім голкіпера збірної України Юрія Паньківа, позитивні тести здали Каспар Дубра та Олег Білик.

Наступний матч "Олександрії" запланований на 18 жовтня. Підопічні Володимира Шарана повинні зустрітися з "Інгульцем".