В "Олександрії" спалах коронавірусу: 27 позитивних тестів
В українському футбольному клубі "Олександрія" стався спалах коронавірус. Позитивні тести на COVID-19 здали 27 представників клубу.
"Олександрія" 15-го жовтня повідомляє, що за результатами ПЛР-тестування виявлено 27 хворих. Повідомляється, що позитивні тести здали гравці та персонал клубу.
До речі: Одразу п'ятеро футболістів повернулися у загальну групу "Шахтаря" після спалаху COVID-19
"Олександрія" отримала результати тестів, які здавала 13-го жовтня. Імена хворих не уточнюються.
Що відомо про хворих
15 інфікованих перебувають на самоізоляції за місцем проживання батьків, за 11 спостерігають сімейні лікарі Олександрії, за одним – районна лікарня.
У всіх нормальна температура, інших симптомів хвороби теж немає.
Раніше повідомлялося про 14 випадків коронавірусу в команді. Окрім голкіпера збірної України Юрія Паньківа, позитивні тести здали Каспар Дубра та Олег Білик.