Перенесений матч УПЛ "Львів" – "Минай" зіграють під час поєдинків Ліги націй
Дирекція УПЛ затвердила дату та час проведення перенесеного поєдинку 1-го туру між "Львовом" та "Минаєм". Матч відбудеться у неділю, 15-го листопада.
Як повідомляє ПФК "Львів", матч основних складів відбудеться 15 листопада на "Арені Львів". Початок протистояння о 14:00.
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Протистояння 1-го туру між "Львовом" та "Минаєм" не відбулося у заплановані терміни через спалах COVID-19 у львівському клубі.
Зазначимо, що гра відбудеться під час паузи на матчі національних збірних у Лізі націй.
Збірна України 14-го листопада зіграє на виїзді проти Німеччини, а 17-го листопада поїде в гості до Швейцарії.
Як "Львів" та "Минай" стартували в УПЛ
Обидві команди провели по чотири матчі в УПЛ. У пасиві "Львова" три поразки й одна нічия. Львів'яни з одним балом посідають останню сходинку в турнірній таблиці.
Натомість "Минай" двічі програв, але переміг "Олександрію" та поділив очки з "Інгульцем". Закарпатці 11-і в турнірній таблиці УПЛ.