Дирекція УПЛ затвердила дату та час проведення перенесеного поєдинку 1-го туру між "Львовом" та "Минаєм". Матч відбудеться у неділю, 15-го листопада.

Як повідомляє ПФК "Львів", матч основних складів відбудеться 15 листопада на "Арені Львів". Початок протистояння о 14:00.

Це цікаво: Зірковий Мбаппе не втримався і зробив фото з Шевченком

Протистояння 1-го туру між "Львовом" та "Минаєм" не відбулося у заплановані терміни через спалах COVID-19 у львівському клубі.

Зазначимо, що гра відбудеться під час паузи на матчі національних збірних у Лізі націй.

Збірна України 14-го листопада зіграє на виїзді проти Німеччини, а 17-го листопада поїде в гості до Швейцарії.

Як "Львів" та "Минай" стартували в УПЛ

Обидві команди провели по чотири матчі в УПЛ. У пасиві "Львова" три поразки й одна нічия. Львів'яни з одним балом посідають останню сходинку в турнірній таблиці.

Натомість "Минай" двічі програв, але переміг "Олександрію" та поділив очки з "Інгульцем". Закарпатці 11-і в турнірній таблиці УПЛ.