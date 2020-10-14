"Шахтар" продовжує підготовку до матчу 6-го туру УПЛ з "Львовом", який відбудеться 17 жовтня.

У занятті взяли участь 18 футболістів. Тренування в загальній групі відновили футболісти збірної України Валерій Бондар, Марлос і Віктор Коваленко, а також травмований Сергій Болбат. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

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13 жовтня до команди приєднався Давід Хочолава, а також гравці дубля Марк Мампасі, В'ячеслав Чурко, Денис Шостак і Данило Гончарук.

Поєдинок "Шахтар" – "Львів" відбудеться у суботу, 17 жовтня, на столичному НСК "Олімпійський". Початок матчу – о 17:00.

Що відомо про коронавірус у "Шахтарі"

У неділю, 4-го жовтня, стало відомо про позитивний тест на COVID-19 голкіпера Андрія Пятов і півзахисника Тараса Степаненко, а також декількох співробітників "Шахтаря".

Через це у розташування національної команди не вирушили Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес. У "Шахтарі" провели нове тестування футболістів, тренерського штабу і персоналу на коронавірус. 6 жовтня стали відомі результати – всі вони негативні.