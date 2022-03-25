Яскравий виступ без тренувань

Олександра Назарова та Максим Нікітін змогли вибратись з-під обстрілів у Харкові заради прославляння України на спортивному фронті. Українські фігуристи пройшли у довільну програму, пише 24 канал.

Варто побачити Українець Шмуратко у тренувальній формі виступив на ЧС та зірвав овації: щемливе відео

Напад Росії на Україну не дозволив фігуристам підготуватись до чемпіонату світу. Тому Назарова та Нікітін взагалі без тренувань підійшли до виступу. У Франції українська пара виступила під нову для себе мелодію – пісню Джамали "1944". Також вкінці виступу пара станцювала під вставку "Ой у лузі червона калина", яку виконав вокаліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Українці за свій виступ отримали 67.70 балів та з 16-м результатом пробились у фінал.

Цікаво! Після виступу українські фігуристи не стримали сліз. При оголошенні оцінок Нікітін спустив маску та голосно сказав у камеру: "Все буде Україна!".

Відзначимо, що пара була змушена виступати у тренувальних костюмах. Днем раніше у тренувальній футболці виступив інший українець Іван Шмуратко.

Обидва виступи українців зірвали овації французьких трибун, які були наповнені синьо-жовтими прапорами. Глядачі стоячи аплодували українцям.

Відео виступу української пари

Зверніть увагу! За інформацією телеграм-каналу Skate Ukraine, українська пара знялась із фіналу довільної програми чемпіонату світу. Причина такої відмови не повідомляється.