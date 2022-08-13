Варінська: Вже не вистачає сил і що найважливіше – бажання

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики взяла участь у Мультиспортивному Євро-2022, який відбувається у німецькому Мюнхені. Українки приїхали туди у статусі чинних чемпіонок, але цього разу не змогли нав'язати боротьби.

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Команда не змогла навіть пройти кваліфікацію – лише 12-те місце.

Цікаво, що у складі команди залишилась лише одна гімнастка Єлизавета Губарєва, інші гімнастки змінились. Не було у складі й однієї з лідерок збірної Діани Варінської.

Як розповіла сама Варінська, вона закінчила професійну кар'єру. Учасниця Олімпійських ігор-2020 зробила операцію після повернення з Токіо. Під час відновлення Діана зрозуміла, що більше немає тих сил та бажання, щоб знову виходити на поміст.

Кар'єра Варінської закінчилась у доволі ранньому віці – 21 рік.

Я взагалі вже не виступаю, не тренуюся. Після Олімпійських ігор я була стомлена, потім зробила операцію. Потім хотіла відновлюватися і продовжувати виступати, але зрозуміла, що вже не вистачає сил і що найважливіше – бажання, вирішила завершити свою спортивну кар'єру,

– зізналась українська гімнастка.

Однак не лише Варінську втратила збірна України. За її словами, Анастасія Бачинська теж припинила тренувальний процес.

Що відомо про кар'єру Діани Варінської