Варінська: Вже не вистачає сил і що найважливіше – бажання
Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики взяла участь у Мультиспортивному Євро-2022, який відбувається у німецькому Мюнхені. Українки приїхали туди у статусі чинних чемпіонок, але цього разу не змогли нав'язати боротьби.
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Команда не змогла навіть пройти кваліфікацію – лише 12-те місце.
Цікаво, що у складі команди залишилась лише одна гімнастка Єлизавета Губарєва, інші гімнастки змінились. Не було у складі й однієї з лідерок збірної Діани Варінської.
Як розповіла сама Варінська, вона закінчила професійну кар'єру. Учасниця Олімпійських ігор-2020 зробила операцію після повернення з Токіо. Під час відновлення Діана зрозуміла, що більше немає тих сил та бажання, щоб знову виходити на поміст.
Кар'єра Варінської закінчилась у доволі ранньому віці – 21 рік.
Я взагалі вже не виступаю, не тренуюся. Після Олімпійських ігор я була стомлена, потім зробила операцію. Потім хотіла відновлюватися і продовжувати виступати, але зрозуміла, що вже не вистачає сил і що найважливіше – бажання, вирішила завершити свою спортивну кар'єру,
– зізналась українська гімнастка.
Однак не лише Варінську втратила збірна України. За її словами, Анастасія Бачинська теж припинила тренувальний процес.
Що відомо про кар'єру Діани Варінської
- Діана Варінська – дворазова бронзова призерка Європейських ігор-2019, які відбувались у білоруському Мінську. Два третіх місця гімнастка здобула у вправі на колоді та абсолютній першості.
- У 2020-му у Мерсіні стала чемпіонкою Європи у командній першості.
- На унікальній Олімпіаді-2020, яка через коронавірус була перенесена на 2021-й рік, була єдиною представницею від України. Варінська посіла лише 62-гу позицію у багатоборстві.
- У складі української збірної виступала з 2013 року.
- Також у доробку Варінської є три "золота" на рівні Кубка світу.